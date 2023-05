Pugilato: campione del mondo cubano non torna all'Avana

(ANSA) - L'AVANA, 17 MAG - Nuova defezione nello sport cubano: il pugile Yoenlis Hernández Feliciano - medaglia d'oro nella categoria 75 kg ai Mondiali in Uzbekistan dopo aver vinto il titolo anche nell'edizione di Belgrado 2021 - ha lasciato la sua delegazione durante uno scalo a Panama, rende noto la Federazione cubana di boxe (Fcb).

"Durante il suo ritorno in patria, in sosta a Panama, il due volte campione del mondo ha rifiutato di proseguire la trasferta all'Avana, il che implica la sua rottura con la Nazionale e con gli impegni agonistici presi per questa e per le prossime stagioni", si legge in una nota della Fcb.

La Federazione ha descritto l'abbandono della delegazione cubana da parte di Hernández come "grave indisciplina" e ha detto che "in questi termini" informa i tifosi, "nella certezza che altri sapranno prendere il suo posto nel fiore all'occhiello dello sport cubano". (ANSA).