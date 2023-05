Pellegrini, 'il mio 'Oro' svela il legame tra sport e privato'

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Un percorso di introspezione che per la prima volta svela il legame tra evento sportivo e vita personale": così Federica Pellegrini ha presentato oggi alla Mondadori di Milano la sua autobiografia 'Oro', uscita ieri per La Nave di Teseo.

"E' una storia che nessuno sa, si è raccontato tanto a livello sportivo, ma non sono mai state messe insieme le scadenze delle gare e il resto, un aspetto - ha sottolineato la regina del nuoto - molto importante". "Molte cose non si sapevano o - ha aggiunto - sono state strumentalizzate".

In 'Oro', Pellegrini dà la sua versione, senza intermediari, come ha sempre fatto: "magari sbagliando termini o modi ma per me è sempre stato fondamentale dire ciò che pensavo". E per questo libro "avevo due strade: o un libro che avevano già letto tutti o una biografia, che non avrebbe avuto senso se non avessi messo persone che hanno fatto parte della mia vita. Alcune cose sono state dolorose da tirare fuori ma sono contenta di averlo fatto". (ANSA).