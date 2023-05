Arco: Cdm a Shangai; Nespoli è 5/o dopo le qualifiche

(ANSA) - SHANGAI, 18 MAG - Nella gara dell'arco olimpico maschile della seconda 'tappa' della Coppa del mondo di tiro con l'arco, dopo le 72 frecce di qualifica il primo posto è di Brady Ellison, statunitense che mette a referto 670 punti. Seconda posizione per il brasiliano Marcus D'Almeida (669) e terza per il coreano Lee Woo Seok (667). Ottimo l'esordio di Mauro Nespoli, quinto in classifica con 661 punti e pronto ad affrontare al primo turno l'arciere di Taipei Wei. Grande giornata anche per Alessandro Paoli, undicesimo con 656 punti e opposto all'isrealiano Kleiner al primo turno. Federico Musolesi chiude invece trentesimo con 644 ed è atteso dal match con il kazako Abdullin. Non riesce ad arrivare alla fase delle eliminatorie Michele Frangilli, settantottesimo con 605 punti.

Nella gara femminile la migliore delle azzurre è Tatiana Andreoli, quattordicesima a quota 644 punti in una graduatoria che vede in cima la coreana Kang Chae Young (671) davanti all'arciera di Taipei Peng Chia-Mao (660) e all'altra coreana Choi Misun (653). Qualifiche a braccetto per Chiara Rebagliati e Lucilla Boari 28/a e 29/a con 625 punti, mentre l'esordiente in Coppa del Mondo Roberta Di Francesco si posiziona 35/a con 621 punti.

Nella gara a squadre l'Italia maschile conclude la qualifica al terzo posto con 1961 punti dietro alla Corea del Sud (1981) e alla Cina (1971). Gli azzurri sono già agli ottavi dove affronteranno una tra Turchia e Uzbekistan.

Al femminile 1894 punti valgono il settimo posto per l'Italia in una classifica che vede al comando la Corea del Sud (1976) davanti a Taipei (1943 e Cina (1926). Il primo ostacolo per le azzurre sarà il Messico.

Nel mixed team Nespoli e Andreoli sono quarti con 1305 punti dietro a Corea del Sud (1338), Taipei (1320) e Cina (1310), la loro corsa verso la medaglia inizierà dagli ottavi di finale contro una tra Iran e Gran Bretagna. (ANSA).