Pugilato: Iba, 'sanzioni per chi boicotta eventi con i russi'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Mentre la federazione pugilistica italiana (Fpi) riflette sul futuro, e nel prossimo consiglio discuterà di eventuali decisioni a riguardo dopo alcuni verdetti discutibili nei recenti Mondiali di Tashkent, l'ente internazionale che governa la boxe non professionistica annuncia di aver aperto "procedimenti formali" contro le federazioni nazionali di Germania, Nuova Zelanda, Svezia, Irlanda e Olanda".

Ciò a causa del boicottaggio che hanno messo in atto in occasione dei Mondiali femminili e poi maschili aderendo alla neonata 'World Boxing' che l'Iba definisce "ente canaglia".

"Il Consiglio ha avviato procedimenti formali contro le federazioni nazionali di Germania, Nuova Zelanda, Svezia e Olanda - è scritto in una nota -, per presunta grave violazione dello Statuto e dei regolamenti Iba relativi alla partecipazione a detta organizzazione". Nel comunicato non si fa menzione della federazione degli Usa, che pure è stata la prima a boicottare, per la presenza ai Mondiali di Russia e Bielorussia Si è anche discusso del piano per il ripristino dei rapporti dell'organismo con il Cio, a cui è stato presentato un rapporto di 400 pagine che affronta le preoccupazioni sulla governance dell'Iba. "Spero che la decisione del Cio sia basata sui fatti e non sulle supposizioni - le parole del presidente dell'Iba, Umar Kremlev -. Abbiamo fatto del nostro meglio per informare il Cio sui i passi fatti verso l'attuazione delle loro raccomandazioni.

Siamo trasparenti e aperti".

Kremlev ha poi annunciato la fine del rapporto di sponsorizzazione con il fornitore di energia statale russo Gazprom, ma nonostante questo è stato deciso di erogare premi in denaro, tremila dollari a testa, anche ai pugili che ai Mondiali di Tashkent sono stati eliminati nei quarti di finale. "L'Iba - commenta Kremlev - rappresenta ogni pugile e il suo diritto di rappresentare il proprio paese. Vi sosterremo con premi in denaro, in modo che possiate provvedere alle vostre famiglie e garantire il vostro futuro". A proposito dei premi, Kremlev ha fatto sapere di voler raddoppiare quelli dei Mondiali femminili e che intende aumentare fino a un milione di dollari quello per l'oro dei Mondiali maschili. (ANSA).