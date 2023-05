Europei di ginnastica ritmica al via, le farfalle sono pronte

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Meno di 48 ore separano le farfalle azzurre dall'esordio alla 39/a edizione degli Europei di ginnastica ritmica, alla 'Milli Gymnastics Arena' di Baku. Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, che inizieranno la gara con le qualificazioni a cerchio e palla, per passare poi a clavette e nastro, hanno testato la pedana con la grinta e la determinazione proprie delle grandi campionesse.

Raffaeli girerà su tutti e quattro gli attrezzi per tentare la conquista dell'oro continentale mentre le altre due daranno il loro contributo per la classifica del team ranking: Baldassarri sarà impegnata al nastro mentre Agiurgiuculese a cerchio, palla e clavette. La gara delle individualiste senior, e poi delle squadre, è in programma tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina, mentre sabato si terranno le prime finali con le 24 migliori individualiste per terminare la sera con il podio delle squadre. Il programma terminerà domenica con le finali di specialità. (ANSA).