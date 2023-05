Piazza di Siena: Cozzoli, evento entrato nel dna di italiani

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "L'evento va oltre l'ambito sportivo, è entrato nel dna della società italiana. Il nostro compito è di valorizzare una villa, un gioiello che abbiamo il privilegio di gestire rendendolo sempre più bello". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante la presentazione della 90/a edizione di Piazza di Siena a Villa Borghese.

"Piazza di Siena è sport, cultura, socialità, arte. Noi siamo orgogliosi di organizzare questo grande evento sportivo con la Fise perché fa emerge la nostra doppia anima - ha proseguito - Le manifestazioni sportive come questa sono uno strumento per il traino turistico, ma anche per la pratica sportiva". Poi ha concluso parlando dei playground romani come Foro Italico, Colle Oppio e Piazza di Siena definendoli "il triangolo della grande bellezza sportiva". (ANSA).