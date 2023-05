Auto: quel sorpasso alla fibrosi, la sfida di Rachele Somaschini

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Ho preso coscienza della mia malattia strada facendo. giu' la visiera, tutto il resto scompare". Coraggio, passione ed emozioni da rally targate Rachele Somaschini, una vera leonessa al volante che fuori dall'abitacolo si racconta alla 'regina' della Formula 1 Federica Masolin, in occasione degli Sky inclusion days a Milano: "Per me - 'accelera' la pilota milanese classe 1994 - essere dove sono è un sogno che si realizza, nonostante la fibrosi cistica. #CorrerePerUnRespiro, è il mio motto di vita, oltre anche alla mia associazione, durante ogni gara organizziamo una raccolta fondi, negli ultimi anni siamo riusciti a raccogliere 300 mila euro grazie al mondo del Motorsport. Ne uscirà anche un libro dallo stesso titolo per raccontare la mia quotidianità, ho capito che nascondersi non serve a nulla. Lo sport mi ha aiutato tantissimo, a svoltare la mente, sono molto competitiva, una volta mi sono iscritta anche a una maratona. Cerco sempre di migliorarmi". (ANSA).