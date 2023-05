Accordo Credito sportivo-Fpi per lo sviluppo degli impianti

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'Istituto per il credito sportivo (Ics) e la Federazione pugilistica italiana (Fpi) hanno rinnovato la convenzione triennale per favorire l'acquisto di attrezzature e la costruzione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti per consentire ad atlete e atleti di allenarsi e combattere in impianti all'avanguardia e sostenibili. Il protocollo d'intesa è stato firmato dalla presidente dell'istituto, Antonella Baldino.

Elementi centrali dell'accordo, si informa in una nota, sono il Mutuo Light 2.0 e il prodotto Top of the Sport. Nel primo caso le società affiliate alla Federazione potranno ottenere finanziamenti agevolati fino a un massimo di 60mila euro, per l'acquisto di attrezzatura sportiva e per l'ammodernamento degli impianti. Nel secondo caso sarà invece possibile ottenere un finanziamento fino a 20 anni e a tasso completamente abbattuto, grazie all'intervento del Fondo dedicato alla contribuzione in conto interessi, per un importo massimo di sei milioni per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico dei centri sportivi. (ANSA).