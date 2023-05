Giro: arrivo al Technogym Village, a Cesena tanti campioni

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Campioni dello sport e tanti appassionati per festeggiare l'arrivo del Giro a Cesena. La corsa rosa fatto ha fatto tappa al Technogym Village della città romagnola dove tanti volti, anche dello spettacolo, hanno seguito la cronometro individuale vinta dal belga Evenepoel, di nuovo in maglia da leader. Al Wellness campus dell'azienda leader per i prodotti del fitness erano presenti Letizia Paternoster, campionessa mondiale di ciclismo su strada e su pista, gli ex campioni Gianni Bugno, Michele Coppolillo, Davide Cassani e Pascal Richard, tutti parte, negli anni '90, del team MG Boys-Technogym (di cui Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym, era sponsor) insieme ai direttori sportivi dell'epoca Oscar Pirazzini e Serge Parsani, Daniele Bennati, vincitore di numerose tappe di Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta, Francesco Lamon, oro a Tokyo 2020, l'attore Paolo Kessisoglu.

Il Wellness Campus ha accolto anche oltre 200 giornalisti che hanno seguito l'arrivo di tappa, circa 200 ospiti di Technogym da tutta Europa. Tutti i presenti, oltre ad assistere in prima persona all'arrivo della Corsa Rosa, hanno avuto modo di provare le numerose novità di Technogym per il mondo del ciclismo.

