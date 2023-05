Parigi 2024: Malagò, 'a Casa Italia si ritroverà il mondo'

(ANSA) - PARIGI, 13 MAG - "A Tokyo e Pechino, in un contesto surreale, abbiamo fatto comunque Casa Italia, e nessun altro ha fatto una cosa del genere. Ma era importante dare un porto sicuro agli atleti e ai marchi che avevano investito con noi.

Qui a Parigi la situazione è diversa, e in omaggio allo spirito di De Coubertin che ci ha guidato nella scelta, saremo un punto di riferimento per il mondo". Giovanni Malagò spiega con orgoglio, nella conferenza stampa all'Ambasciata d'Italia, motivazioni e scelta del luogo di ritrovo degli azzurri a Parigi per le Olimpiadi: "il Pré Catelan è il posto migliore anche sul piano simbolico, ci siamo mossi in anticipo e ora abbiamo il tempo di preparare un allestimento magnifico". (ANSA).