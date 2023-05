Milano-Cortina: -1000 giorni al via, è count down ai Giochi

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Mille giorni al via e sui luoghi olimpici è scattato il count down. Da Milano a Cortina, passando per la Valtellina e la Val di Fiemme, da Anterselva e in volo fino a Parigi sono tanti gli eventi organizzati per inaugurare il conto alla rovescia tondo che porterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali in programma il 6 febbraio 2026. Domani mancheranno proprio 1000 giorni al grande appuntamento e in questa settimana tante le iniziative nei luoghi che ospiteranno la kermesse a cinque cerchi. "1000 giorni all'accensione del braciere dei Giochi del 2026 è un passaggio emozionante e sfidante - le parole di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina - .

Fin dall'inizio dell'avventura, Milano Cortina 2026 ha voluto abbracciare i territori e le persone, per fare dei Giochi il progetto dell'Italia intera". "Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono una grande sfida, ma sono convinto - ha commentato Andrea Varnier, CEO del Comitato organizzatore - che l'Italia abbia tutte le carte in regola per organizzare un'edizione unica".

A Milano, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, oltre 10.000 tra bambini e bambine si sono ritrovati all'Arena-Brera per la finalissima dei "Trofei di Milano 2023 - Educazione, Cultura e Sport per i Giovani".

