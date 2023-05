Internazionali: Sinner al terzo turno, Kokkinakis eliminato

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio. L'altoatesino vince il secondo turno degli Internazionali d'Italia battendo in due set Thanasi Kokkinakis con il risultato di 6-1, 6-4 in un'ora e diciannove minuti di gioco. Al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Sebastian Baez e Alexander Shevchenko. (ANSA).