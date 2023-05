Domani 1000 giorni a Milano-Cortina, Malagò 'sfida da oro'

(ANSA) - PARIGI, 12 MAG - "Sono emozionato, domani mancheranno 1.000 giorni al via di Milano-Cortina 2026, la nostra Olimpiade, i Giochi di tutti gli italiani: è una sfida da medaglia d'oro ma lo sforzo che stiamo facendo sta producendo ottimi risultati": Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha illustrato ai partecipanti ad un seminario dei Comitati europei a Parigi (dove domani in ambasciata annuncerà Casa Italia per il 2024) il conto alla rovescia verso l'evento.

"La recente visita del presidente del Cio, Thomas Bach, a Milano, presenti per il governo Giorgia Meloni e Andrea Abodi, è stata una buona opportunità per confermare il nostro impegno, dopo la nomina di Andrea Varnier come nuovo CEO, lo scorso dicembre".

"Sono arrivato a dicembre nel comitato - ha detto Varnier - penso sia stato un momento importante perché è stato quando il governo ha preso davvero coscienza dell'importanza di appoggiare questo evento".

Domani alla presenza dell'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro, oltre all'annuncio di Malagò sulla scelta per Casa Italia per i Giochi del 2024, è prevista una celebrazione ufficiale dei 1.000 giorni all'appuntamento di Milano-Cortina da parte degli organizzatori. (ANSA).