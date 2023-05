Tiger Woods salta il PGA Championship

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Al PGA Championship, secondo Major maschile del 2023 in programma dal 18 al 21 maggio prossimi all'Oak Hill Country Club di Rochester, nello stato di New York, saranno in gara 99 tra i migliori 100 golfisti al mondo.

All'appello, però, mancherà il giocatore più atteso: Tiger Woods. Il 15 volte campione Major è infatti reduce da un intervento al piede volto a risolvere l'artrite post traumatica derivata dalla sua precedente frattura del tallone.

Difficile anche che Woods possa partecipare allo US Open di giugno (15-18) e al The Open di luglio (20-23). (ANSA).