Arti marziali: sette azzurri a Tokyo per i Mondiali di kudo

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Sabato e domenica prossimi Tokyo ospita la sesta edizione dell'Hokutoki, il campionato del mondo di kudo, a cui sono iscritti sette atleti azzurri. Per l'Italia è la quarta partecipazione consecutiva alla più importante manifestazione del kudo, arte marziale moderna di combattimento.

"Ci siamo preparati al meglio, come ogni volta, cercando di colmare il gap con i rappresentanti dei team più forti al mondo - dichiara il responsabile della squadra italiana, Andrea Lori -. Quest'anno è un mondiale particolare, vista la probabile assenza degli atleti russi ed ucraini che sono, insieme ai giapponesi, i migliori atleti di questa arte marziale. Questa volta - aggiunge Lori - avremo al nostro fianco, come supporto sia tecnico che morale, il nostro ente di promozione sportiva, lo Csain, con il quale stiamo tentando di organizzare il prossimo campionato europeo, a Roma".

Del team Italia fanno parte Marco Di Zazzo, Vittorio Siepi e Adriano Meneghetti (categoria seniores maschile), Ilaria Agresta e Priscilla Remondini (seniores femminile), Marzio Di Lazzaro (juniores U.16) e Bruno Canepari (juniores U.13 incontri dimostrativi). La manifestazione si svolge presso lo Yoyogi National Gymnasium, struttura realizzata per le Olimpiadi del 1964 e che ai Giochi del 2020 è stata sede delle gare di pallamano. (ANSA).