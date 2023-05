'Sport Missione Comune 2023, al via il bando dell'ICS

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - È stato presentato presso la sala stampa della Camera dei Deputati il bando "Sport Missione Comune 2023" promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo, in collaborazione con l'ANCI, e rivolto agli Enti Territoriali. La misura, introdotta dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e presentata dal Vicepresidente Vicario di ANCI, On.

Roberto Pella, dalla Presidente ICS, Antonella Baldino, dal Segretario Generale di ANCI, Veronica Nicotra e dal Direttore Generale di ICS Lodovico Mazzolin, è finalizzata a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell'impiantistica sportiva anche connessi al PNRR. "E sempre di più in questa fase si avverte, da parte dei sindaci, come il bando sia diventato un appuntamento - ha aperto la conferenza Abodi - Quello che dico sempre è che le risorse ci sono, ora servono i progetti e mi auguro il bando sia un acceleratore di questo. Sono certo che lo sport reciterà la sua grande funzione in questo Governo". Da oggi, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le istanze per usufruire dei contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS a fronte degli stanziamenti dedicati nella legge di bilancio 2023.

Grazie a questi contributi, ICS mette a disposizione oltre 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023 con totale abbattimento degli interessi, consentendo agli Enti Territoriali di risparmiare circa 30 milioni del costo del finanziamento.

"Questo bando sintetizza bene la strategia dell'ICS a supporto dei comuni - ha spiegato Baldino - E' un'iniziativa per dare impulso alle politiche di investimento pubblico, perché lo sport è un settore che può favorire integrazione, coesione e rigenerazione urbana per guidare la transizione ecologica della società". Le risorse possono essere utilizzate per finanziare la realizzazione di progetti, definitivi o esecutivi, o di fattibilità tecnico economica. Il bando, inoltre, finanzia i lavori a servizio delle scuole e vale anche per le piste ciclabili. (ANSA).