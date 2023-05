Soudal Open al via: Edo Molinari, Paratore e Laporta in Belgio

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Dopo l'80esima edizione dell'Open d'Italia, vinta dal polacco Adrian Meronk a Roma e sul percorso (il Marco Simone Golf & Country Club) della Ryder Cup 2023, il DP World Tour si sposta in Belgio per il Soudal Open. Al Rinkven International GC di Anversa il torneo, che si giocò per la prima volta nel 1910 e che ora si prepara a festeggiare la 54esima edizione, dall'11 al 14 maggio vedrà in gara anche tre azzurri: con Edoardo Molinari, vicecapitano del team Europe nella Ryder Cup italiana, scenderanno in campo pure Renato Paratore e Francesco Laporta.

Non ci sarà, perché passato alla LIV Golf, la Superlega araba del green, l'inglese Sam Horsfield (vincitore nel 2022). Così come sarà assente pure Guido Migliozzi (godrà di un turno di riposo), che questo appuntamento lo conquistò nel 2019 prima dell'interruzione per Covid-19 nel 2020 e nel 2021.

Da Jorge Campillo a Marcel Siem, da Thorbjorn Olesen ad Adrian Otaegui. Sono solo alcuni dei protagonisti più attesi del Soudal Open 2023 che metterà in palio 2.000.000 di dollari.

Tanti i campionissimi, da Sir Henry Cotton a Walter Hagen, da Nick Faldo a Josè Maria Olazabal, che hanno conquistato nel tempo una rassegna dalla lunga tradizione. Con il primato di affermazioni (cinque) che appartiene però al belga Flory Van Donck, colui che insieme al francese Auguste Boyer vanta anche il record di successi (quattro) all'Open d'Italia. (ANSA).