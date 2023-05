Il Giro fa tappa al Technogym Village, Cesena si tinge di rosa

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il Giro d'Italia fa tappa al Technogym Village di Cesena. Il Wellness Campus dell'azienda italiana leader nel mondo dello sport è stato infatti scelto per l'arrivo della 9/a frazione in programma domenica prossima, la cronometro individuale di pianura Savignano sul Rubicone-Cesena.

Uno show annunciato con tante attività e moltissimi ospiti provenienti da tutta Europa che oltre ad assistere all'arrivo della Corsa Rosa, avranno modo di provare le numerose novità di Technogym per il mondo del ciclismo.

In mattinata è previsto l'arrivo del Giro-E, l'esperienza parallela alla corsa tradizionale che permette agli appassionati di fare lo stesso percorso dei campioni su bici elettriche da corsa a pedalata assistita. Con il passaggio della tappa, la Wellness Foundation - l'organizzazione no profit creata da Nerio Alessandri (fondatore e presidente di Technogym) per dare vita in Romagna al primo distretto del benessere al mondo - coglierà l'occasione per motivare la comunità del territorio a fare esercizio fisico.

Technogym allestirà infatti tre diversi stand dove ci si può prenotare tramite la App e pedalare su Technogym Ride, per sentirsi un partecipante del Giro. Grazie alla tecnologia di Technogym Ride e BKOOL - simulatore di ciclismo indoor - si potrà prendere parte al Giro d'Italia Virtual.

Ciclismo e Technogym, un matrimonio nato già negli anni '90, quando l'azienda diventa sponsor del team MG Boys che avrà tra le sue fila campioni come Gianni Bugno, Davide Cassani, Alberto Elli, Maximilian Sciandri, Rolf Sorensen e Pascal Richard. MG Boys-Technogym ottiene tre vittorie al Giro d'Italia e due al Tour de France che, insieme ad altre vittorie a grandi classiche, permettono alla squadra di ottenere il secondo posto nella classifica a squadre dell'UCI Road World Cup.

A metà anni '90 Technogym sviluppa anche Spintrainer, il primo ciclosimulatore del mercato del fitness, che ha poi ispirato la nascita di numerose tecnologie per l'allenamento dei ciclisti.

L'ultima proposta è Technogym Ride: la prima smart bike che permette di accedere dallo schermo da 22'' alle app più utilizzate dai ciclisti. (ANSA).