Abodi, lo sport nelle carceri è un veicolo di umanità

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Lo sport nelle carceri è un veicolo di umanità e un modo per rieducare, anche se sono convinto che ci siano ancora ampi margini di miglioramento; insieme possiamo insieme progettare luoghi di sport che rendano più umani le strutture detentive". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione del progetto 'Sport per tutti - Carceri', nella casa circondariale di Rebibbia.

"Stiamo predisponendo un'agenda con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, proprio su questo aspetto - ha continuato Abodi -. Tra qualche mese la Costituzione ospiterà finalmente lo sport, riconoscendo il suo valore sociale e la promozione del benessere in tutte le sue formule. L'impegno nostro è quello di dare continuità con una visione di prospettiva. Lo sport sia una difesa immunitaria sociale", ha concluso il ministro. (ANSA).