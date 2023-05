Abodi a Latina, 'faremo il nuovo palazzetto'

(ANSA) - LATINA, 10 MAG - "Dal 2003, con l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, abbiamo messo sul tavolo tanti sogni per questo territorio, purtroppo quasi nessuno realizzato. Questa è una provincia che ha profonda memoria storica, ma anche nostalgia del futuro, che bisogna realizzare". Così il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi al convegno organizzato da Fratelli d'Italia a Latina dal titolo 'La Riforma dello sport e le problematiche pontine'. "Sappiamo di cosa ha bisogno la nostra comunità: decoro, servizi, opportunità. Non è facile anche se le risorse non mancano ma non è semplice realizzare tutto. Questo Governo però ha voglia di collaborare, di ascoltare, di instaurare uno spirito comune. Sono convinto che faremo passi in avanti importanti. Credo che mobilitando risorse pubbliche ma anche private riusciremo a realizzare e gestire, tema non secondario, un nuovo palazzetto dello sport che permetta alle squadre di eccellenza di tornare a giocare a Latina. Per quanto riguarda la riforma dello sport: non è più procrastinabile perché la attendiamo da troppi anni. Bisogna trovare un equilibrio tra la tutela degli interessi di chi lavora nel mondo dello sport e chi gestisce le realtà sportive.

Abbiamo voluto parlare con le parti sociali, ci siamo dovuti raccordare con il Ministero del Lavoro. Siamo alla vigilia della presentazione di un primo decreto correttivo e ne seguirà subito un altro. Cercheremo di rendere dignitoso l'avvio di questo percorso per poi intervenire dove necessario". (ANSA).