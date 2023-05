'Un campione per amico', al via 22/a edizione con Panatta

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il più grande 'giro d'Italia' di educazione allo sport dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie è pronto a riempire nuovamente di gioia i piccoli di tutta Italia: dal 10 maggio fino a settembre, 'Un Campione per Amico' (giunto alla 22esima edizione e sostenuto per il 12esimo anno consecutivo da Banca Generali) toccherà 10 città della Penisola, coinvolgendo 10mila bambini e trasmettendo i valori dello sport, fondamentali per vivere bene. Testimonial dell'evento, presentato oggi a Roma nella sede del Tennis Club Parioli, quattro leggende come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Castrogiovanni: proprio loro da domani gireranno lo Stivale, coinvolgendo nelle piazze (tra musica e animazione) i giovanissimi studenti in partite di tennis, rugby, calcio e volley, e trasmettendo il messaggio che per una crescita sana e per combattere l'obesità l'attività sportiva sia fondamentale.

"Un Campione per Amico è come se fosse sempre una nuova ed emozionante avventura. Attraversare l'Italia da Nord a Sud, incontrare e giocare con migliaia di bambini nelle più belle piazze italiane è bellissimo - dichiara entusiasta Adriano Panatta - Il nostro obiettivo è trasmettere ai più giovani i veri valori dello sport: il rispetto e l'accoglienza, il sacrificio e la determinazione. Valori condivisi pienamente da Banca Generali, con la quale si e instaurato un legame solido e profondo". Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, gli fa eco: "Siamo felici di ripartire con questo evento straordinario non solo per l'entusiasmo e l'energia che sprigiona, ma anche e soprattutto per lo spirito e i valori di cui si fa portabandiera. Come un campione-allenatore anche i nostri banker ogni giorno s'impegnano a guidare i clienti verso gli obiettivi fissati". Presente al Tennis Club Parioli anche (come delegato del Ministro per lo sport Andrea Abodi) il Capo dipartimento per lo sport, Flavio Siniscalchi. L'edizione 2023 del tour toccherà sei città tra maggio e giugno: Grosseto (il 10 Maggio), Como (il 18 Maggio), Brescia (il 24 Maggio), Asti (il 30 Maggio), Perugia (l'1 Giugno) e Pinerolo (il 6 Giugno) per poi riprendere dopo la pausa estiva a partire da settembre.

(ANSA).