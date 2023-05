Triathlon: ritorna a Cagliari la tappa italiana del Mondiale

(ANSA) - CAGLIARI, 09 MAG - Sabato 27 maggio le World Triathlon Championship Series - che rappresentano il più importante circuito mondiale - torneranno a Cagliari, sul lungomare Poetto, scelto nuovamente per ospitare il grande triathlon, dopo il successo dell'edizione 2022 e le quattro edizioni della World Cup disputate dal 2016 al 2019. Quella di Cagliari sarà la terza tappa stagionale delle World Championship Series, che hanno preso il via ad Abu Dhabi e che sabato 13 maggio saranno in scena a Yokohama, per poi proseguire, dopo l'Italia, con gli appuntamenti di Montreal, Amburgo e Sunderland, fino alle finali in programma a Pontevedra. "Siamo lieti di dare il benvenuto agli atleti, allo staff tecnico e agli appassionati - afferma il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei - alla seconda edizione della World Triathlon Championship Series a Cagliari. Un appuntamento che ha già raggiunto i cuori di chi, in tutto il mondo, ama il nostro meraviglioso sport. Il lavoro di squadra e l'impegno quotidiano sono alla base del successo di questo evento, e per questo voglio ringraziare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari, Suzuki Italia, lo staff locale e gli uffici della Federazione che hanno lavorato instancabilmente per offrire al mondo del triathlon un evento di altissimo livello".

A Cagliari saranno di scena i migliori triatleti del circuito mondiale che andranno alla ricerca di punti di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sei gli azzurri in gara: Gianluca Pozzatti, Michele Sarzilla, (rispettivamente settimo e ottavo l'anno scorso) e Nicolò Strada tra gli uomini; Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Ilaria Zane tra le donne.

Tra i favoriti i britannici Alex Yee e Jonathan Brownlee e il brasiliano Manoel Messias tra gli uomini; la britannica Georgia Taylor-Brown, la francese Emma Lombardi e la statunitense Taylor Knibb tra le donne. (ANSA).