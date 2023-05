Pugilato: Mondiali Elite; eliminato Cavallaro

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Il peso medio (75 kg) azzurro Salvatore Cavallaro esce di scena ai Mondiali Elite di pugilato in corso sul ring della Humo Arena di Tashkent. A batterlo in un incontro valido per gli ottavi di finale è stato l'ungherese Pylyp Akilov, impostosi ai punti con verdetto unanime (5-0: tre 30-27 e due 29-28).

Ora in questi Mondiali per l'Italia è rimasto in lizza il solo Aziz Abbes Mouhiidine, peso massimo che domani, per i quarti di finale, se la vedrà con il tagiko Bolatev. (ANSA).