Judo: Mondiali; per Lombardo è argento nei 73 kg

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Sfuma la prima medaglia d'oro mondiale della storia per il judo maschile italiano. Infatti il 24enne piemontese Manuel Lombardo, impegnato nella finale della categoria 73 kg a Doha, ha perso contro lo svizzero Nils Stump.

A penalizzare l'azzurro è stata una condotta di gara troppo rischiosa che, durante il Golden Score, ha fatto scattare la terza sanzione. Tutto questo a causa del Var, che ha evidenziato una mossa pericolosa per l'incolumità dello stesso Lombardo, che in un'azione contro Stump si è trovato con la testa come perno sul tatami, con possibili danni alla cervicale che il regolamento del judo vuole evitare sanzionando gli atleti che rischiano mosse troppo pericolose. Così la 'moviola' ha provocato la sconfitta dell'azzurro assegnando l'oro a Stump.

L'argento di Lombardo è la terza medaglia dell'Italia del Judo in questi Mondiali, dopo i bronzi di Assunta Scutto e Odette Giuffrida. (ANSA).