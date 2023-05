Atletica: Andy Diaz,record triplo? per ora mantengo alto livello

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - "Non vedevo l'ora di gareggiare, il record non è uscito dobbiamo aspettare, ma per me la vera sfida è mantenere sempre il mio livello". Così ha risposto ad una domanda sulle sue prossime sfide il campione di salto triplo Andy Diaz Hernandez, cubano naturalizzato italiano che oggi è stato a 'Tuttofood', rassegna dell'agroalimentare in corso a Fiera Milano, guest star da Dalla Costa. Il Pastificio Veneto ha infatti scelto il 28enne italiano, dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno vincitore dell'ultima Diamond League, per presentare le nuove paste del benessere.

Durante la presentazione è arrivato anche l'ex triplista e lunghista italiano, Fabrizio Donato, bronzo olimpico a Londra 2012 e oro europeo a Helsinki, oltre ad essere stato 23 volte oro ai campionati italiani. "Abbiamo un accordo io e lui - ha detto l'ex campione, ora allenatore di Diaz, scherzando - tra pochi giorni il mio record compirà 23 anni e quindi gli ho detto di aspettare a batterlo, così festeggiamo insieme". "Siamo orgogliosi di unire il nostro nome a Andy Diaz Hernandez perché rappresenta un'autentica eccellenza italiana - hanno aggiunto i responsabili di Dalla Costa Alimentare - . La sua è una bellissima storia di successo, sia a livello umano che sportivo". (ANSA).