Pugilato: Mondiali Elite; azzurro Mouhiidine ai quarti

(ANSA) - TASHKENT, 08 MAG - Il peso massimo (92 kg) azzurro Aziz Abbes Mouhiidine, poliziotto irpino, si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali Elite a Tashkent battendo il 35enne dell'Ecuador Julio Cesar Castillo Torres, ai punti con verdetto non unanime (4-1: 28-29, 30-27, 29-28, 29-28, 30-27).

E' stato un brutto match, con troppe trattenute da parte dei due contendenti, in cui la differenza l'ha fatta che Mouhiidine ha vinto chiaramente la prima ripresa. Per il resto, nulla o quasi.

Ora Mouhiidine tornerà sul ring della Humo Arena mercoledì, per il quarto di finale contro il tagiko Davlat Boltaev. In caso di vittoria andrà in semifinale e quindi per lui sarà come minimo medaglia di bronzo e un premio di almeno 50mila dollari.

(ANSA).