206.728 iscritti globali a Wings for Life World Run, è record

Ha vinto la solidarietà nella decima edizione della Wings for Life World Run, l'evento charity di corsa più grande al mondo, al quale si sono iscritte oltre 200.000 persone - numero record dell'evento - per correre per chi non può. Sono stati raccolti 5,8 milioni di euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale (nelle 9 edizioni precedenti sono stati raccolti complessivamente oltre 38 milioni di euro).

Alle ore 13:00 (italiane) è iniziata la corsa in contemporanea mondiale e in Italia, dove si correva attraverso l'apposita App, sono state ben 15 le App Run organizzate in diverse regioni italiane da nord a sud. Da segnalare quella nell'iconica e suggestiva location dell'Autodromo Nazionale Monza dove, dalla griglia di partenza del tempio della velocità, sono partiti anche l'ambassador Lisa Migliorini, meglio nota come @TheFashionjogger; l'atleta della Nazionale di snowboard paralimpico, Riccardo Cardani; lo Youtuber Jakidale; i creator Jiggy Nubel e Virginia Sofia Crivelli. "È stato veramente emozionante correre qui all'Autodromo Nazionale Monza sapendo di farlo in contemporanea con tutto il mondo per una giusta causa", afferma Lisa Migliorini, ambassador e voce italiana della Wings for Life World Run App. "La gioia e l'entusiasmo dei runner e dei partecipanti in sedia a rotelle è qualcosa che rende questo evento davvero unico".

Alla tappa svizzera della Wings for Life World Run ha partecipato anche Michel Roccati, il ragazzo italiano che, dopo un incidente in moto che gli ha causato una lesione midollare completa, è riuscito a tornare a camminare grazie ad uno studio sperimentale dell'Università di Losanna, finanziato grazie ai fondi raccolti nelle passate edizioni della Wings for Life World Run.

Prestigiosi i partner che in Italia hanno dato il loro contributo per questa nobile causa: Runner's World, che si è riconfermato Media Partner storico della manifestazione, RTL 102.5, la radio ufficiale dell'evento italiano e McFIT che da fitness partner, si è occupata del warm-up dei partecipanti all'Autodromo Nazionale Monza grazie al trainer Luca Dalpiaz.

(ANSA).