Judo: Mondiali; Assunta Scutto è bronzo nei 48 kg

(ANSA) - DOHA, 07 MAG - In Qatar è subito podio per l'Italia nella prima giornata dei Mondiali di judo. A salire sul podio è la 21enne napoletana Assunta Scutto, che conferma Il terzo posto nella categoria 48 kg dell'edizione dell'anno scorso a Tashkent, dove era al suo primo torneo iridato da senior (dopo aver vinto, nel 2021, l'oro a livello juniores).

Nella 'finalina' di oggi per il bronzo l'azzurra, uno dei tanti talenti usciti fuori dallo Star Judo Club Maddaloni di Scampia, ha battuto la kazaka Abiba Abuzhakynova. (ANSA).