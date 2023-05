Giro: Dagnoni, 'spero in un tocco di azzurro sul podio'

(ANSA) - FOSSACESIA MARINA, 06 MAG - "Davvero felice per l'Abruzzo che ha avuto questa opportunità di ospitare la partenza del Giro d'Italia e avere una promozione del territorio e visibilità internazionale di un territorio che i corridori non potranno apprezzare ma la gente arrivata oggi si. I favoriti al Giro? Evenepoel e Roglic vero, ma confido di avere un tocco di azzurro con Damiano Caruso sul podio". Così Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana a pochi minuti dal via della 106/a edizione del Giro d'Italia con la cronometro Fossacesia Costa dei Trabocchi-Ortona. (ANSA).