Chimenti, 'La Ryder Cup sarà un evento irripetibile'

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "La Ryder Cup è un evento stratosferico, che aprirà una nuova era per il golf italiano. In questa 80esima edizione dell'Open d'Italia tutti stanno ammirando un percorso, quello del Marco Simone Golf & Country Club, all'altezza del terzo evento sportivo più importante al mondo, la Ryder Cup. E' proprio così che lo immaginavamo ed è così che siamo riusciti a realizzarlo". Lo ha detto Franco Chimenti, presidente della Federgolf, all'ANSA. "Tra meno di cinque mesi - ha sottolineato Chimenti - il team Europe, unito sotto un'unica bandiera, un messaggio questo oltre lo sport, sfiderà il team Usa nella città più bella del mondo: Roma. E la cosa incredibile è che dopo questo evento gli appassionati potranno venire qui, a giocare su questo campo. Sarebbe come per un tifoso di calcio avere la possibilità di esibirsi al Maracanà. Ne sono certo: quella che ci apprestiamo a vivere sarà una Ryder Cup irripetibile, fondamentale anche per la crescita del turismo. A Roma per la Ryder non c'è più una stanza d'albergo disponibile. Arriveranno 300.000 spettatori da tutto il mondo. Il mio ringraziamento va al governo, al Coni e a tutte le istituzioni per il supporto sempre dimostratoci". (ANSA).