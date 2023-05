Pugilato: Mondiali; Mouhiidine agli 8/i,dedica a scudetto Napoli

(ANSA) - TASHKENT, 05 MAG - Il peso massimo (92 kg) azzurro Abbes Mouhiidine, 24enne poliziotto irpino, si è qualificato per gli ottavi di finale dei Mondiali Elite in corso a Tashkent battendo il kazako Aibek Oralbay con un discutibile verdetto di 'split decision' (4-0, con tre 30-27, un 29-28, un 28-28) che non rispecchia l'andamento di un match dominato dall'azzurro.

Dopo la proclamazione del verdetto Mouhiidine è andato verso le telecamere, manifestando la propria gioia per lo scudetto conquistato ieri dalla squadra di Spalletti: "Forza Napoli: terzo scudetto", è stato il grido dell'azzurro che ha anche fatto il gesto del 3 con la mano sinistra. Mouhiidine tornerà sul ring della Humo Arena di Tashkent lunedì prossimo, per vedersela contro il rappresentante dell'Ecuador Julio Cesar Castillo Torres.

Eliminato invece, nei 57 kg, Michele Baldassi, sconfitto nettamente, ai puinti, dal messicano Vega Barreras. Con la sua eliminazione è salito a quattro, su sei partecipanti in tutto per l'Italia, il numero degli azzurri già fuori da questi Mondiali.

Domenica toccherà a Salvatore Cavallaro che, nei 75 kg, se la vedrà con l'azero Mirsharif Kazimzade. (ANSA).