Partita la 107^ Targa Florio, Crugnola primo leader dopo la ps1

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Entrata nel vivo la 107^ Targa Florio. L'appuntamento che prosegue la storia della corsa più antica del mondo ha visto alzarsi la bandiera tricolore nella spettacolare cornice di Piazza del Parlamento a Palermo davanti al Palazzo dei Normanni.

Un contesto unico nel suo genere dove la Targa Florio è stata accolta da un altissimo numero di appassionati. Festa e applausi per i 209 equipaggi che hanno preso il via di questo appuntamento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Juniorc. A completare le titolazioni tricolori anche il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, la Coppa Rally di 8^ Zona e il Campionato Italiano Regolarità a Media. Con la Targa Florio ha preso il via anche il Campionato Regionale promosso dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.

Presente sulla pedana di partenza anche il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, che ha espresso parole di forte sostegno ad una gara leggendaria come la Targa Florio, e il Presidente dell'Automobile Club d'Italia Ing. Angelo Sticchi Damiani, in gara con una Fiat 124 Abarth nella regolarità a media.

Dopo lo start, il CIAR Sparco e il rally storico hanno acceso i motori per la prima speciale, intitolata all'indimenticato Preside Volante Nino Vaccarella. Qui, in diretta televisiva nazionale, Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno piazzato il graffio vincente andando subito in testa con la Citroen C3 Rally2. Secondo tempo per Damiano De Tommaso, vincitore nel 2022, navigato da Sofia D'Ambrosio su Skoda Fabia Rally2 Evo staccato di 0.6 decimi. Terzo miglior tempo a 1.2 secondi per Giandomenico Basso e Lorenzo Granai che portano all'esordio nel tricolore rally la nuovissima Skoda Fabia RS Rally2. A completare i primi cinque sono Luca Bottarelli e Walter Pasini, quarti a 1.3 secondi, e gli sloveni Bostjan Avbelj con Damijan Andrejka a 1.4 secondi, entrambi su Skoda Fabia Rally2 Evo. Tra i siciliani miglior piazzamento dopo questo primo tratto cronometrato per Alessio Profeta e Rosario Merendino su Skoda Fabia Rally2 Evo . (ANSA).