Atletica:Kerley 'avvisa' Jacobs, vince i 200 a Doha in 19.92

(ANSA) - DOHA, 05 MAG - Tra i risultati di spicco della tappa inaugurale della Wanda Diamond League , con 7 migliori prestazioni mondiali dell'anno, in evidenza soprattutto gli sprinter statunitensi. Fred Kerley, il grande rivale di Marcell Jacobs, corre in 19.92 nei 200 metri (+0.3) con ottima impressione nella fase lanciata, e al femminile Sha'Carri Richardson conquista i 100 con 10.76 (+0.9).

Kerley 'divora' gli ultimi cinquanta-sessanta metri, recupera tutti i rivali scappati via in curva e domina in 19.92 (+0.3).

Fa quindi sul serio l'argento olimpico dei 100 di Tokyo, soprattutto nella seconda parte del suo sforzo di oggi, dopo una partenza più soft: è quanto basta per lasciarsi alle spalle l'altro Usa Kenny Bednarek che dei 200 è uno specialista (oggi 20.11) e il canadese Aaron Brown (20.20), meno brillanti invece le altre star Andre De Grasse (sesto, 20.35) e Michael Norman (ottavo, 20.65).

Al femminile, la freccia più appuntita è quella di Sha'Carri Richardson (Usa), al miglior 100 dell'anno con 10.76 (+0.9), prevalendo sulla giamaicana Shericka Jackson (10.85). Il pensiero di tutti è per Tori Bowie che ha lasciato sgomento il mondo dell'atletica con l'addio a soli 32 anni: era suo il record del meeting (10.80), battuto proprio dalla Richardson.

Nel salto in alto Mutaz Barshim (2,24, terzo), non decolla davanti al pubblico di casa, così il padrone dell'alto a Doha è l'americano JuVaughn Harrison con 2,32, senza sbagliare mai fino a questa quota. L'unica 'x' è nel tentativo che si regala a 2,35. Secondo il coreano Woo Sang-hyeok (2,27). In pista, nei 400 hs Rai Benjamin (Usa) con 47.78 primeggia nel derby con Cj Allen (47.93), e non c'è storia nei 100 hs con l'assolo della portoricana Jasmine Camacho-Quinn (12.48).

Lo sloveno campione del mondo Kristjan Ceh scaraventa subito il disco oltre i settanta metri (70,89) battendo l'olimpionico svedese Daniel Stahl (67,14), nel giavellotto 'world lead' per l'indiano oro di Tokyo Neeraj Chopra (88,67) nel duello serrato con il ceco Jakub Vadlejch (88,63). Rabat, 28 maggio, per la seconda tappa del Siamante. Poi tocca all'Italia: a Firenze, il 2 giugno, c'è il Golden Gala. (ANSA).