Atletica: Diaz incanta nel triplo a Doha,ma suo record è ventoso

È il triplista Andy Diaz a prendersi la scena in chiave italiana nella prima tappa della Wanda Diamond League a Doha, in Qatar: il saltatore che si allena a Castelporziano, e che attende di poter rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali, sfoggia un clamoroso 17,80 ventoso (+2.6), prestazione che a causa del vento eccessivo non potrà essere considerata come record italiano ma che conferma tutta la sua classe. Diaz è terzo, settimo è invece l'altro italiano Emmanuel Ihemeje con 16,85 (+1.5), vittoria al portoghese Pedro Pichardo con 17,91 ventoso (+2.1).

Alla prima gara da cittadino italiano (e sempre in attesa del via libera da World Athletics per indossare la maglia azzurra) Diaz incanta: il campione in carica della Diamond League vola a 17,80, pur viziato da troppo vento. Ai fini statistici è il salto più lungo di ogni epoca in ogni condizione per un atleta di nazionalità italiana ma, appunto, non potrà essere omologato come record italiano a causa del vento eccessivo: avrebbe superato il 17,60 del suo allenatore Fabrizio Donato (e anche il 17,73 indoor del campione azzurro bronzo olimpico).

La prestazione, al di là del fatto che superi il +2.0 consentito, è comunque fantastica, solidissima, e non è affatto un exploit per chi ha già otttenuto 17,70 nello scorso settembre. In un pomeriggio caratterizzato dalla forte brezza che infastidisce la gran parte delle rincorse, il cubano di nascita, 27 anni, tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, trova la magia al secondo turno di salti, peraltro lasciando 21 centimetri allo stacco e piazzando una misura che impensierisce anche il campione di tutto Pedro Pichardo, portoghese oro olimpico, mondiale ed europeo in carica, oggi trionfatore con un 17,91 a sua volta ventoso (+2.1). Nella serie di Diaz anche il 17,08 iniziale, un nullo al terzo salto, poi due rinunce e un altro nullo finale. A scalzarlo nel turno conclusivo è il primatista mondiale indoor Hugues Fabrice Zango, del Burkina Faso, con un 17,81 regolare (+1.5): è sua, proprio per questo, la migliore prestazione dell'anno e la seconda piazza, con Diaz al terzo posto. L'aviere Emmanuel Ihemeje è invece settimo con 16,85 (+1.8).