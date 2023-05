Tiro a volo: Cdm Il Cairo; Fabbrizi è secondo nella Fossa

(ANSA) - IL CAIRO, 04 MAG - Ancora un podio per la nazionale italiana di tiro a volo, nello specifico il secondo posto del carabiniere marchigiano Massimo Fabbrizi nella gara di Fossa olimpica della 'tappa' di Coppa del Mondo in corso nella capitale egiziana.

Chiuse le qualificazioni con il punteggio di 121/125, primo assoluto della classifica provvisoria, l'argento olimpico di Londra 2012 ha passato la strettoia della semifinale con 22/25, entrando in finale con il dorsale n. 3. Nella serie decisiva si è ritrovato a duellare con il ceco Jiri Liptak, oro olimpico a Tokyo 2020, e a lui si è arreso con il punteggio di 32-28.

Quella di oggi è una medaglia importante per l'azzurro, l'ultima volta su un podio di Coppa del Mondo con l'oro del 2015 ad Acapulco. "Ho lavorato tanto per tornare ad essere competitivo a livello internazionale - le parole di Fabbrizi -.

Sono stati anni impegnativi, ma i sacrifici stanno dando i loro frutti. Mi è piaciuto come ho affrontato le qualificazioni e la semifinale. In finale non è andata male, anche se potevo fare meglio. Voglio condividere questa medaglia con Marco Conti e sono fiero di essere la sua prima medaglia da ct azzurro". Non brillantissima la prestazione degli altri due azzurri in gara.

Simone Lorenzo Prosperi, poliziotto di Artena, si è piazzato 20/o, Fabio Sollami solo 72/o.

Non bene le azzurre nella gara femminile, con Jessica Rossi nona e Silvana Stanco 15/a. A vincere è stata la portoghese Maria Ines Coelho de Barros, che in finale ha battuto la cinese Yi Chun Lin per 30-27. (ANSA).