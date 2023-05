Pugilato: Mondiali Elite; eliminati Camiolo e Lenzi

(ANSA) - TASHKENT, 04 MAG - Giornata da dimenticare quella dei pugili azzurri impegnati oggi sul ring della Humo Arena di Tashkent, dove sono in corso i Mondiali Elite, quelli sotto l'egida dell'Iba (che ha fatto sapere di non avere più, "fin dal dicembre scorso", la russa Gazprom come suo sponsor).

In un match dei 32/i di finale della categoria 51 kg, l'azzurro Alessio Camiolo è stato battuto ai punti con decisione non unanime ('split decision') dal rappresentante del Bahrein Azat Makhmetov, "dopo revisione finale del verdetto".

Fuori anche il supermassimo (+92 kg) Diego Lenzi, 21enne romagnolo alla prima uscita internazionale in azzurro. Ma ha trovato di fronte un ostacolo molto difficile da superare, quello costituito dal cubano Fernando Arzola Lopez, che si è imposto ai punti con verdetto unanime: 5-0, con tre 30-27, un 30-26 e un 29-28. (ANSA).