Parigi 24: Pancalli "esclusione russi? Sport costruisca ponti"

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Esclusione di atleti russi e bielorussi è una delle decisioni più difficili da prendere e la questione verrà sottoposta di nuovo alla prossima assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale, ma c'è un tema: lo sport deve costruire ponti, dire che la politica debba starne fuori dallo è ipocrisia perché spesso la politica ha usato lo sport come strumento". Così Luca Pancalli, presidente del Cip, durante la "Notte delle Idee" organizzata a Palazzo Farnese dall'ambasciata francese.

"E' chiaro che, da uomo e appassionato di sport, pensare che un mondo come quello paralimpico, che fa della diversità un valore, possa escludere qualcuno ci provoca sofferenza. Sarà una decisione che, in qualche modo, scontenterà qualcuno", ha concluso Pancalli. (ANSA).