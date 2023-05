Parigi '24: Malagò, se perdiamo paesi Giochi non universali

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Fermo restando che è un problema gigantesco e fa parte delle cose non fortunate di questo momento storico. Perché le olimpiadi sono la cosa più bella del mondo? Perché sono universali e se perdi qualcuno dei 206 paesi per strada non lo sono più". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la "Notte delle idee" organizzata dall'ambasciata francese parlando della possibile esclusione di atleti russi e bielorussi. "Il Cio cosa deve fare, deve cercare di tenere uniti tutti come le famiglie. Ma il Cio non può accettare che un paese aggredisca un altro paese - ha spiegato Malagò - Quindi cosa dice il Cio? Gli leviamo la bandiera, l'inno, la squadra, tutti gli atleti nei corpi militari, mettendoli in condizione di partecipare come apolidi". Chiude parlando delle possibilità di medaglie dell'Italia ai Giochi di Parigi: "Fare meglio di Tokyo è complicato, ma ci si prova. Il programma è cambiato, c'è qualche medaglia in più nelle gare miste e qui dobbiamo attrezzarci. Non c'è più il Karate, ma io sono ottimista". (ANSA).