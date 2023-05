Pancalli, Olimpiadi e Paralimpiadi devono essere sostenibili

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Oggi un evento olimpico e paralimpico deve essere sostenibile dal punto vista economico, ma anche sociale. Nella legacy di Olimpiadi e Paralimpiadi, ci sono aspetti non per forza tangibili: spesso l'eredità più importante è la crescita culturale, quella sociale, la capacità di mostrare lo sport come pezzo di politiche pubbliche". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del comitato italiano paralimpico, nel corso del panel 'Il ritorno dei Giochi in Europa' all'evento 'La notte delle idee', organizzato dall'ambasciata francese a Roma, a Palazzo Farnese.

"In Italia stiamo realizzando una silenziosa rivoluzione culturale usando lo sport - continua Pancalli - Non si tratta solo di vincere medaglie, ma tentare, attraverso quelle medaglie, di dare un segnale al Paese. Se insegniamo ai nostri cittadini disabili di guardare alle loro abilità e non alle disabilità, e alla società civile di non guardare alle differenze, facciamo crescere l'Italia". (ANSA).