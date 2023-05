Ryder Cup: il capitano Donald, 'Migliozzi? Non farò favoritismi'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Guido Migliozzi convocato nel Team Europe per la Ryder Cup? Non posso fare favoritismi, terrò d'occhio ogni potenziale giocatore per la squadra". Così Luke Donald, campione inglese di golf e capitano per la squadra del Vecchio continente nella prossima Ryder Cup, alla presentazione dell'80esimo Open d'Italia (al via domani) tenutasi al Marco Simone Golf & Country Club. "Guido ha fatto vedere tante qualità promettenti, all'Open di Francia ha realizzato uno dei migliori tiri dell'anno. Sembra che sappia sostenere le pressioni, deve continuare a giocare in modo consistente, a essere concentrato - continua Donald, tra i protagonisti più attesi a Roma - Capisco che per lui la Ryder in Italia sia uno stimolo in più a provare ad essere convocato. Ma ripeto, non farò favoritismi". L'inglese si dice felice di essere tornato a Roma: "Ho portato le mie tre figlie in giro per la Capitale, è stato fantastico, poi negli ultimi due giorni sono stato qui per vedere i campi gara, non vedo l'ora che inizi la Ryder Cup che si terrà qui, l'atmosfera mi carica tantissimo". (ANSA).