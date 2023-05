Edo Molinari scalpita, 'non vedo l'ora arrivi la Ryder'

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "E' una settimana particolare, ormai manca veramente poco alla Ryder Cup. E passato tanto tempo da quando sono stato annunciato come vice capitano del Team Europe, non vedo l'ora di giocare questa settimana e anche che arrivi settembre". Edoardo Molinari, l'azzurro del golf tra i protagonisti all'80esimo DS Automobiles Open d'Italia, in programma dal 4 al 7 maggio al Marco Simone Gol&County Club, parla anche dell'appuntamento con la Ryder, nella stessa location, dal 29 settembre al 1 ottobre. "Stiamo cercando di creare un campo che si addica di più ai nostri giocatori, e che nasconda gli aspetti in cui siamo meno bravi degli statunitensi.

Ci sono aree in cui possiamo dire la nostra spiega il campione torinese - Il campo è in condizioni ottime, nonostante sia ancora presto nella stagione golfistica". (ANSA).