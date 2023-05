Boxe, l'americano Wilder arrestato per porto illegale d'arma

(ANSA) - LOS ANGELES (USA), 03 MAG - Il pugile americano ex campione del mondo dei pesi massimi Deontay Wilder è stato arrestato a Los Angeles mentre nascondeva una pistola nella sua auto, rende noto la polizia locale.

Il 37enne è stato tenuto in custodia per diverse ore prima di essere rilasciato su una cauzione da 35.000 mila dollari, ha aggiunto la stessa fonte. Secondo i media locali, gli agenti hanno fermato Wilder nel quartiere di Hollywood notando dei vetri illegalmente oscurati e una targa camuffata sulla sua Rolls Royce. Hanno sentito poi odore di marijuana, che li ha portati a ispezionare il veicolo, all'interno del quale hanno trovato una calibro 9 mm.

In California portare con sé un'arma nascosta è considerato un reato punibile con un anno di carcere e una multa massima di 1.000 dollari. (ANSA).