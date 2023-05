Ippica: a Capannelle Dettori trionfa nel 'Parioli'

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Doveva essere la grande giornata di Lanfranco "Frankie" Dettori all'Ippodromo Capannelle e così è stato. Il leggendario fantino, capace di trionfare in oltre 500 corse di gruppo, di vincerne addirittura sette in un pomeriggio (accadde il 28 settembre 1996 ad Ascot tanto da far scrivere al Time che risultati del genere "trasformano gli uomini in dei"), di bere perfino un gin tonic con la Regina Elisabetta, è stato il protagonista di un indimenticabile pomeriggio all'ippodromo Capannelle.

In sella a Vero Atleta, il fuoriclasse ha trionfato nell'attesissimo Premio Parioli: "Sono felicissimo e al tempo stesso emozionato. Il Parioli era uno dei pochi premi a mancare nel mio ricco palmares e ho dovuto aspettare 35 anni per vincerlo, ma adesso finalmente ci sono riuscito proprio nell'ultimo anno della mia carriera".

Nell'altra corsa di Gruppo III, il Premio Regina Elena, vittoria della favorita annunciata, Shavasana. La cavalla montata da Cristian Demuro ha però trovato un'agguerrita concorrente in Estrosa, la cavalla di proprietà dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, guidata al secondo posto da Alessio Satta