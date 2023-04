Rugby: Challenge Cup;vince Tolone,per Treviso sfuma sogno finale

(ANSA) - TOLONE, 30 APR - Niente finale di Challenge Cup, equivalente rugbistico dell'Europa League del calcio, per il Benetton Treviso, sconfitto oggi per 23-0 dal Tolone del grande ex biancoverde Sergio Parisse (in campo, con la maglia n.8, per tutta la partita) nella semifinale giocata allo stadio 'Mayol' della città francese. Grande protagonista del match è stato il mediano d'apertura Dan Biggar, gallese, autore di 13 punti (2 trasformazioni e 3 calci piazzati) per il Tolone, ai quali vanno aggiunti i 10 venuti dalle mete di Paia'aua e Gigashvili.

In finale, il 19 maggio a Dublino, il Tolone affronterà gli scozzesi del Glasgow che ieri, nell'altra semifinale, hanno vinto per 35-17 sul campo degli Scarlets gallesi. (ANSA).