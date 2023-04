PGA Tour: Rahm rimonta in Messico, Molinari c'è

(ANSA) - ROMA, 30 APR - L'ennesima buona prova di Tony Finau che conserva la leadership e insegue la sesta vittoria sul PGA Tour. E ancora: la grande rimonta di Jon Rahm che vola al secondo posto e punta l'ennesima impresa. Quindi, la buona prova di Francesco Molinari.

A Vallarta, il Mexico Open continua a regalare spettacolo.

Anche dopo il "moving day" l'americano Tony Finau è rimasto al comando della classifica con uno score di 194 (65 64 65, -19) colpi, due di vantaggio nei confronti dell'americano Akshay Bhatia e dello spagnolo Jon Rahm, entrambi 2/i.

Il numero 1 mondiale Rahm, campione in carica, con un 61 (-10) frutto di dieci birdie senza bogey, è risalito dalla 12/a posizione ed ha eguagliato il suo giro più basso in un appuntamento del massimo circuito americano maschile. Avanza anche Chicco Molinari, da 32/o a 23/o con 206 (68 70 68, -7) grazie a un giro avvalorato da cinque birdie, con un doppio bogey.

E adesso il gran finale con Finau, che ha eguagliato il record di punteggio del torneo dopo 54 buche, che sogna di battere Rahm. Mentre il re del golf mondiale non solo ambisce a calare il bis ma vuole pure ribadire la sua leadership. In un appuntamento che mette in palio 7.700.000 dollari. (ANSA).