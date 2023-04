Motonautica: Mondiale Xcat; Team Gb vince Gara 1 a Fiumicino

(ANSA) - FIUMICINO, 30 APR - E' scattato oggi, nelle acque del Porto di Fiumicino, lo Xcat World Championship 2023. La prima delle due tappe italiane ha mandato in scena Gara 1, davanti ad un pubblico di appassionati e di curiosi che hanno gremito l'area adiacente all'area dove si è svolta la prova.

Dopo lo start, dato dal Presidente dell' UIM Raffaele Chiulli, partenza sprint per i favoriti di 222 Offshore di Giovanni Carpitella e Darren Nicholson, che ieri avevano ottenuto la pole.

Ma una collisione ad alta velocità con il catamarano degli emiratini di 'Fazza', ha penalizzato fortemente il team italo australiano, che con la barca fortemente danneggiata, si è fatta sfilare dagli equipaggi inseguitori, concludendo comunque al quinto posto. Fazza invece è stata costretta al ritiro dando addio ad ogni aspirazione di podio.

A battagliare per il primo posto sono rimasti gli inglesi di Team GB e gli svedesi di Swecat. Alla fine Scott Williams e Martin Campbell hanno tagliato per primi il traguardo scatenando l'entusiasmo di tutto il team britannico: 48.22.15 il tempo finale dei vincitori. Festa anche per Sebastian Groth e Svenne Jansson per l'argento. A tenere alto l'onore italiano Consulbrokers di Alfredo Amato e Luca Betti che sono saliti sul terzo gradino del podio fermando il cronometro a 48.49.8.

Domani in programma Gara 2 con prove per l'assegnazione della pole position dalle 12 alle 12.30 ed il via alle 15.30. (ANSA).