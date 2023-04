Ciclismo: Fortunato vince il Giro delle Asturie

(ANSA) - OVIEDO, 30 APR - A pochi giorni dall'inizio del Giro d'Italia arriva la vittoria di Lorenzo Fortunato nel Giro delle Asturie, corsa a tappe di cui oggi si è svolta la terza e conclusiva frazione in cui si è imposto per distacco lo spagnolo Pelayo Sanchez. Secondo, a 17", Vincenzo Albanese che ha regolato lo sprint del gruppo. Fortunato, che aveva vinto la tappa di ieri ha chiuso in testa alla classifica generale.

"Sono molto contento di essere riuscito a confermare la vittoria nella classifica generale - il commento del bolognese della Eolo Kometa -. La squadra ha lavorato molto bene, tanto che non ci sono stati intoppi, e poi ho difeso la maglia quando i favoriti si sono mossi nella parte finale. Sono davvero felice. Ora penso al Giro d'Italia, dove sono sicuro che faremo molto bene". (ANSA).