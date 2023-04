Vela: Lunatika vince la Ran dell'Accademia Navale di Livorno

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Tagliando il traguardo di fronte all'Accademia Navale di Livorno, Lunatika, Sunfast 3600 condotto in doppio da Guido Baroni e Alessandro Miglietti ha vinto le Line Honours - il primo in tempo reale - della 6/a RAN 630 di vela con un tempo complessivo di 4 giorni, 13h54'54". A seguire, con un distacco di soli 27', Amapola II di Gherardo Maviglia, primo yacht in equipaggio completo, e Audace, condotto in doppio da Beppe Agliardi e Pasquale Volpi. Lunatika ha preso la testa della flotta già poche miglia dopo la partenza di questa edizione caratterizzata da un maestrale particolarmente intenso, ma è sempre stata tallonata da Amapola II.

Per l'equipaggio Double Handed, formato da Guido Baroni e Alessandro Miglietti, si tratta di un trionfo completo, poiché hanno conquistato tutto: il Trofeo One Ocean e il Trofeo Terra delle Sirene per la prima barca rispettivamente al cancello di Porto Cervo e a quello di Capri, da quest'anno posizionato davanti ai Faraglioni; il Trofeo Challenge Accademia Navale per il primo yacht in tempo compensato nella classe più numerosa (in questa edizione l'ORC); il primo posto Double Handed sia in ORC che in IRC; il primo posto ORC B e il primo posto IRC. Le condizioni meteo molto severe nelle prime 24 ore di regata, con raffiche fino a 50 nodi nelle Bocche di Bonifacio, hanno spinto molti concorrenti a non sfidare il mare oltre le capacità proprie e dell'imbarcazione. (ANSA).