Nba: play off; Lakers avanti, Kings-Warriors vanno a gara-7

(ANSA) - LOS ANGELES, 29 APR - Davanti agli occhi di Jack Nicholson, apparso dopo quasi due anni d'assenza di nuovo a bordo campo, i LA Lakers hanno battuto di 40 punti, per 125-85, i Memphis Grizzlis in gara-6 della sfida per i play off. Così la franchigia californiana ha vinto la serie per 4-2 qualificandosi per il turno successivo, per il quale a ovest sono già dentro Phoenix e Denver, che ora si affronteranno in semifinale di Conference a Ovest.

Non si è invece ancora conclusa la serie, tutta californiana, tra i Sacramento Kings e i Golden State Warriors, questi ultimi sconfitti in casa, ieri notte, per 99-118.Così ora si andrà a gara-7, che i Kings giocheranno in casa loro, con inizio domenica alle 21.30 ora italiana. Chi vincerà troverà poi i Lakers. A proposito dei quali, contro Memphis va sottolineata la prova di D'Angelo Russell, autore di 31 punti con 5/9 nelle 'bombe' da tre. Anthony Davis è andato in doppia doppia con 15 punti e 14 rimbalzi, mentre Lebron James ha chiuso l'incontro con 22 punti, 6 assist e 5 rimbalzi.

A Est tutto è tutto già definito, e nelle semifinali di Conference si sfideranno i New York Knicks contro i Miami Heat e i Boston Celtics con i Filadelfia 76ers. (ANSA).