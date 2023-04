Tiro a volo: Cdm Il Cairo; azzurri in corsa per oro nello Skeet

(ANSA) - IL CAIRO, 28 APR - Il secondo giorno delle qualificazioni della gara di Skeet delle quarta 'tappa' della Coppa del mondo di tiro a volo, in corso nella capitale egiziana, ha avuto come protagonisti gli azzurri del ct Andrea Benelli, protagonisti di una ottima prova.

Al maschile, dopo cento piattelli, sono infatti in testa Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli, assieme al danese Jesper Hensen, all'ucraino Mikola Milchev, al norvegese Erik Watndal, al georgiano Yanoslav Startsev e al greco Nikolaos Mavrommatis.

In leggero ritardo Tammaro Cassandro, che domani affronterà l'ultima serie di qualificazioni partendo da 96/100.

Maiuscola la prova di Erik Pittini, ma il poliziotto friulano, che non ha fato errolri e quini è a quota 100/100, è in gara come RPO, ovvero per il ranking di disciplina e quindi fuori classifica.

Tra le donne prosegue la cavalcata trionfale della cinese Yiting Jiang che dopo il perfetto 50/50 di ieri, oggi è andata a riposo con 99/100. In seconda posizione provvisoria ci sono sette tiratrici con 94/100, tra cui le due 'etrusche' della squadra azzurra Chiara Di Marziantonio di Cerenova e Simona Scocchetti di Tarquinia. (ANSA).